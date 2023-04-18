元太董事長李政昊18日出席工研院研討會，獲頒潘文淵文教基金會的ERSO Award，針對電子紙市場狀況，他表示，今年不會像去年爆發性成長，不過可望一季比一季好，全年還是會小幅成長，而消費性電子需求沒有想像中強勁，電子標籤及廣告看板等應用需求相對強勁。

李政昊今獲潘文淵文教基金會頒發的ERSO Award，針對電子紙市況，他說由於全球景氣不是特別好，今年電子紙市場不會像去年爆發性成長，消費性電子需求沒有想像中強勁，因而受到一些影響。

李政昊表示，電子紙市場今年可望一季比一季好，全年將小幅成長，包括電子標籤、廣告看板等偏向ESG的應用需求相對強勁。他也看好淨零趨勢對於電子紙市場成長有所幫助，元太去年已是這效應的受益者，今年可望持續受惠，預期2024年電子紙市場會比今年好很多。

李政昊也說，對於獲頒ERSO Award，是元太整體員工共同得獎，因為公司做得好才有機會得獎，很開心得獎，同時感覺有壓力，因為未來要做得更好。