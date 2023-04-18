新北市長侯友宜明將出訪新加坡，綠營質疑是為了躲避「搓圓仔湯」爭議出國避風頭。對此，新北市政府副發言人羅婉庭反擊是低端的輿論操作，認為造謠者顯然極度缺乏國際交流經驗，市政國際交流又不是說走就走的觀光自由行，不要為了帶風向就說出毫無常識的言論。

羅婉庭說，4年前，侯市長就曾帶領市府團隊赴新加坡、泰國、越南等地進行市政交流，針對台商回台投資及策略佈局、產業園區開發及智慧交通、長照醫療基地、文化創意、新創產業等議題，雙方彼此分享心得，後來新北市規畫的「銀新未來城」，就是以新加坡經驗為重要參考，新北市身為全國最大城市，除了扛起帶領台灣共好的力量，也會不斷地走向國際，與世界交朋友，讓世界看見台灣。

羅婉庭呼籲有心人士，勿再以荒腔走板的言行舉止、肆無忌憚的抹黑造謠，博取個人政治聲量，甚至通告費。民意代表應以實質選民服務、地方關心為本業，為百姓所託而奮鬥，落實民主國家運作機制與價值，而非為了撕裂社會、新聞曝光而設置。

羅婉庭表示，「民意」永遠比黨意重要，希冀所有民代們善盡職責，別成天為了選舉目的對他人進行不實指控，其背後目的，人民全都看在眼裡。侯市長時時刻刻、念茲在茲地「以民為天、以民為本」，這更是新北市政府最重要的執政目標，期盼所有從政者皆能從善如流，也盼有心人士能懸崖勒馬、回頭是岸。

另對民進黨質疑新北市「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」，羅婉庭回應，新北市為提升學童通學安全，持續透過跨局處合作推動環境改善，實質市民成效、鄰里長都看在眼裡，籲肩負重任的民代勿再為政治目的，抹煞市府跨局處員工長年努力下來的成果。