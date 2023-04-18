為迎接4月23日世界閱讀日，新北市立圖書館特別在新北市政府一樓大廳增設「閱讀小棧」借還書服務新據點，提供更便利的閱讀服務，今（18）日正式啟用。圖書館館長王錦華表示，「閱讀小棧」約有1600本新書提供民眾借閱，日後民眾到市政府洽公，便可享受閱讀樂趣。

市府「閱讀小棧」提供1600餘冊圖書，包含心靈勵志、自然科普、休閒生活、親子教育、商業財經、人文社會、文學小說、兒童文學、外文書籍等類別，同時還有主題書展區與新書展示區，方便民眾輕鬆選書，服務時間為每周一至周五上午9時至下午6時止，民眾可利用洽公機會，順手借書或還書。

新北市立圖書館在新北市政府一樓大廳增設借還書服務新據點。（新北市立圖書館提供）

市圖表示，「閱讀小棧」除了借還書與借閱證申辦服務，同時也提供圖書通借通還、與全市預約圖書取件服務，讓民眾享有更多元借還書的管道。

本周六（22日）市府「閱讀小棧」推出「好書交換」活動，邀請愛書人帶著自己心愛的書籍，一起來好書交流；市民廣場還有「FUN心玩閱讀」活動，除了有趣味的閱讀書籤DIY，將教大家自製專屬的風格摺紙書籤，還有閱讀集點活動，完成閱讀闖關任務，集滿5點即可兌換精美好禮，詳細資訊可查詢新北市立圖書館網站。