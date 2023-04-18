被國民黨視為立法院戰將之一的立委林為洲，由國民黨中央宣布放棄立委連任，林為洲表示，他從政27年，這次若再參選是第10次，自己已經60歲了，留20年給自己，過自己想要的生活。

林為洲去年轉戰竹北市長落敗，2月9日新竹縣黨部新春團拜時，他曾當著黨主席朱立倫的面，把競選失利原因，歸究於黨內不團結，曝露竹縣藍營內部的問題。

徐欣瑩去年回歸國民黨，被視為林為洲選上竹北市長後，立委補選的不二人選，徐也力挺林，未料天不從人願，促使竹縣1選區立委黨內初選，將形成現任立委與前任立委之爭。

地方政壇都不看好林為洲能再戰立委，即使獲提名參選，也很可能重演竹北市長的敗局，以林為洲在立法院的表現，最好的方式就是將林列為不分區立委名單中。

林為洲突然放棄立委連任，事實上有跡可循，日前他與媒體餐敘時就提到，若他和徐欣瑩競爭立委黨內初選，他輸就退休，就算贏了徐欣瑩是在誤差範圍內，他也會禮讓徐欣瑩參選。

林為洲說，他從政27年來，若再參選是第10次了，自己已經60歲，希望留20年的時間給自己，過自己想過的生活。

記者電詢林為洲內情原因，他回應下午3點會在台北開記者會說明。