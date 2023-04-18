台中市議會第4屆第1次定期會市府針對學區、住宅區面臨非法飆車噪音干擾及噪音車輛取締成效、未來精進作法做專案報告，藍、綠多位議員表示，台中市聲音照相系統至今仍僅4套，駕駛人根本不放在眼裡，呼籲市府環保局加速開發低價型監控設備，提高普及率。環保局長陳宏益說，環保局研發簡易型監錄設備已初步取得成果，設備成本較標準型科技執法設備降低二分之一，將於7月前完成20組點位設置。

台中市議員朱暖英、陳文政、蕭隆澤、張芬郁、黃守達、黃健豪、邱愛珊、陳淑華、陳俞融、黃佳恬、江和樹、吳佩芸、陳廷秀、楊大鋐、陳政顯、張瀞分、張廖乃綸等人皆表示，台中市車輛改裝車、飆車噪音擾民，認為台中市聲音照相系統建置太少，無法有效遏止相關飆車行為。

環保局長陳宏益表示，因應噪音車輛具高移動、不連續性、流竄不易取締特性，環保局採移動式科技執法設備為主，隨噪音車輛常出沒地點，調整布設點位，初期如採固定式執法設備，將侷限可保護區域範圍。

陳宏益說，盤點環保局聲音照相科技執法與環警監聯合稽查管制作業，2021年與2022年總規畫執行場次（聲音照相執法及環警監聯合稽查）分別為283場次及290場次，實際開罰取締數量（直接開罰、攔檢不合格及再次改裝）由2021年424輛增加至2022年805輛次，環保局將持續強化噪音管制作業，並積極開發簡易型監錄設備，橫向聯繫相關單位，以最快速度提升台中市管制執法量能。

陳宏益也提到，因聲音照相設備價格高，環保局研發簡易型監錄設備，設備成本已較標準型科技執法設備降低二分之一，將於暑假7月前完成20組點位設置，並持續進行研發，朝結合空汙移動源車牌辨識系統或警方路口攝影機方向，降低設備成本，提高設備普及率。今年度也將增加購置標準型科技執法設備，藉由不同設備間的搭配執行及夜間超標加重裁罰等方式，提高執行成效。