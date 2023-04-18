初選民調最後一天！費鴻泰質疑意圖使人不當選 徐巧芯燒聲喊「潑髒水」：前輩要有風度

國民黨北市第七選區（信義、南松山）立委初選正在進行電話民調，費鴻泰表示近日很多人收到徐巧芯發放的「支持徐巧芯當立委、費鴻泰當部長」文宣，認為有使人不當選的意圖，因此呼籲徐巧芯選舉要乾乾淨淨、大大方方，不要用不正當的手段。徐巧芯今日陪同鍾沛君、羅智強登記時回應，表示該文宣非常正面，反酸費鴻泰「前輩要有風度，不要亂發脾氣」。

費鴻泰17日表示，近日來接獲選民回報，對手最近發放的文宣寫有「支持徐巧芯當立委、費鴻泰當部長」，意圖使人不當選，很多民眾也因此受影響。費鴻泰強調，現在正值初選民調階段，對手以「費鴻泰當部長」打宣傳戰，就是意圖使人不當選，如此不光明磊落行為，應該是大家無法接受的。他堅持黨內乾淨選舉，呼籲團結共好，國民黨要贏得2024政權。

對此徐巧芯18日回應，表示該份文宣是一個非常正面的文宣，上面寫「松信互相合作、並肩作戰、戰力加強」，並反酸費鴻泰「前輩要有風度，不要亂發脾氣」，直言該份文宣在月初就已經發放，此時「潑髒水、亂發脾氣的批判」，會讓外界認為費是不是急了或發生什麼事。