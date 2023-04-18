新竹市政府發出公告，該名教練於竹市各級學校將永不錄用，並解除該名教練的教練證照。（陳育賢攝）

新竹市傳出有高中棒球隊教練，以火燙的打火機頭在球員臉、手、身上烙印的不當體罰情事，新竹市政府教育處18日表示，已將解聘該教練的決議函報竹市各學校，該名教練於竹市各級學校將永不錄用，另外也將依規函送相關單位，解除該名教練的教練證照。

市府教育處表示，有關竹市有學校教練出現不當體罰之行為，教育處於4月11日經學校通報校安事件，立即詳加調查，已於17日由學校召開考核會議解聘該名教練。

教育處並將此案的決議函報全市各校，該名教練於竹市各級學校將永不錄用，另外也將依規函送相關單位解除該名教練教練證照，教育處同時持續追縱該校處理及行政作業，嚴謹督導管控，並適時介入輔導學生，以保護孩子的受教權為第一優先。

市府社會處也在收到通報後，立即釐清案件情形，並提供資源予家長評估運用，同時通知學生居住地的縣市政府社政單位協助提供相關資源。

市府重申，對於孩子的保護都以最高標準來看待，相關案例經通報都會立即調查並迅速處置，同時也會督導學校作為，適時輔導學生身心狀態。