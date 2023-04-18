台中大毅老爺行旅再次攜手8名藝術家及風格職人以全飯店做展場發表的全新展覽主題「Have Fun！玩什麼好呢？」。（大毅老爺行旅提供／馮惠宜台中傳真）

玩心有多大，樂趣就會有多大！台中大毅老爺行旅再次攜手新銳藝術家以全飯店做展場發表的全新展覽主題「Have Fun！玩什麼好呢？」要號召全球旅人一起和這群藝術家及風格職人大玩台中。

本著不只是旅店、是一座與美學共生的新場域，台中大毅老爺行旅運用飯店獨有的美學展示空間，攜手和藝術家們玩出創意，也為旅人入住增添奇趣。這次展覽主題聚焦「Have Fun！玩什麼好呢？」，以老爺行旅品牌核心價值Fun樂趣為主題，邀請多位懂得玩、認真玩的台灣當代青年藝術家們一同創作，找出旅行及日常生活中好玩的理由。

這期的展覽特別邀請《你的孩子不是你的孩子》作家吳曉樂、《父後七日》作家劉梓潔、文字創作者Amos、剪紙藝術家魏少君、羊毛氈創作者tigermilk王荷瑄、知名插畫家丁原生、療癒系插畫家夏仙及插畫家徐至宏等藝術大玩家們共同合作。

作品中靈感都是從自己日常生活中、從旅行的移動中、從一首首動人心弦的歌曲、從一處處令人心之嚮往的山野風景、從自然生命中的生長等找到樂在其中好玩的人事物，在自己熟悉的領域中找到未知或已知的樂趣。

同時，從本次展覽中台中大毅老爺行旅更與台中的文創特色店家共同合作，將展覽中的提案實現成為一系列的遊程專案「城市遊程X旅人背包專案」雙人入住平均每晚只要3888起，專案中包含沉浸式手作體驗、限定藝文展演觀賞及風格贈禮等，兩天一夜住宿加遊程的旅行專案，讓旅人們以最舒適自在的方式可以實地到訪遊歷，創造出屬於自己獨一無二的美好回憶！