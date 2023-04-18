明安今年第一季營收49.84億元，季減16.08％，比去年同期年增0.06％，明安總經理周益男表示，有別於其他球具代工廠首季營收的下滑，明安年今年首季營收與去年同期相當，主要在於產品組合及客戶別的不同。

去年第二季由於國際客戶搶航班、追貨，明安2022年第二季營收達55.2億元，不僅沒有出現傳統淡季營收轉淡的情況，去年第二季單季營收，還比去年第一季的49.81億元，成長10.82％，不過，他說，今年因為下游客戶庫存調整，仍在進行中，因此，今年4月營收確定將弱於去年4月，並對今年第二季營運看法保守。

周益男強調，雖然今年5月和6月的訂單能見度偏低，但，明安也保留最大的生產彈性，以因應客戶端的任何緊急備貨急單需求。

明安集團營運包括高爾夫球具、複合材料、以及生產的高爾夫球的明揚（8420）其中，高爾夫球具營收占比約65％、高爾夫球20％、複合材料15％。

周益男表示，以目前來看，高爾夫球具的出貨，可能出現回檔修正，但，高爾夫球屬於消品，且主要客戶的市占率節節攀升，未來即使出現市場修正，其修正的幅度，也不會像球具那麼大。

至於明安投資興建的越南二廠，周益男指出，明安越南二廠預計2023年上半年完工、下半年投產，明安也將會藉由此一新產能增加的機會，在此一新生產基地，導入新製程及新產品生產。

明安複合材料應用在3C的部分，受電子產品去化庫存影響，周益男預估，今年上半年落底，至於應用在車用的部分，積極開發的複合材料車用輪圈，最新進度是已經通過德國的TUV、以及美國的SAE車用標準功能認證，長遠目標則是朝向AM及OEM市場邁進。