印尼央行（BI）18日公布利率決策，指標七天期附買回利率停留在5.75％符合預期，連三次例會按兵不動，理由是當前利率水平足以讓通膨回落到目標區間，此外印尼盾對比其他亞洲新興市場貨幣相對強勁。BI仍預期印尼今年經濟成長率在4.5％到5.3％，可望觸及區間上端。