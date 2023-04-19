未來10年，國巨將在北馬其頓共和國(Republic of North Macedonia)至少投資2.05億歐元設廠，此投資案是該國自獨立以來最大的綠地投資(greenfield investment)，新廠區將位於首都史高比耶(Skopje)及東部大城什蒂普(Stip)的技術工業開發園區(TIDZ)，預計將為當地創造超過3900個就業機會。

國巨創辦人暨董事長陳泰銘表示，我們與北馬其頓一直保有長期業務合作的夥伴關係，基美(KEMET)在當地已設立兩座營運廠區和研發中心，主要生產專為電動車(EV)使用的電容器產品，北馬其頓具有策略性的地理位置、穩定的貨幣與有利的稅務環境，以及高素質的勞動生產力及極具競爭力的勞動成本等優勢，是國巨集團繼續擴大在歐洲業務規模的理想營運據點。

北馬其頓總理 Dimitar Kovacevski表示，國巨是一家全球性的高科技公司，能夠在北馬其頓進行如此重大的投資，我在此表示誠摯的歡迎和敬意，這驗證了我們的國家正創造良好的經濟政策和穩定的投資環境。