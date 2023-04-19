●Charles Schwab交易和衍生品部門常務董事Randy Frederick表示，到目前為止，財報季的獲利與營收實際上都優於預期。當本財報季展開時，我有一種感覺，我們可能將期望值定得有點太低了。到目前為止情況似乎是這樣。業績表現並沒有非常好，只不過預期標準定得相當低。

●在矽谷銀行（SVB）上月倒閉引發對銀行業可能爆發系統性風險的擔憂後，投資人開始緊盯銀行股財報。Murphy & Sylvest Wealth Management資深財富顧問兼市場策略師Paul Nolte表示，雖然大型銀行整體業績表現非常好，但我認為市場焦點將放在地區銀行上，因為這確實是衝擊的震央。

●Wilmington Trust投資長Tony Roth表示，現在財報季才剛開始而已，真的很難從這些正在發生的事去做太多預測。未來幾天到幾周內會有更多地區銀行發布財報，會讓我們更加了解它們的表現。

●Commonwealth Financial Network投資長Brad McMillan表示，隨著財報季走到這裡，我們現在看到的是「暴風雨前的寧靜」，市場只想知道我們是否有上漲空間，我認為在未來幾周，這真的將取決於業績表現。