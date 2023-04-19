北京豐台區長峰醫院18日中午爆發火災，雖然13時33分左右現場火勢就被撲滅，但截至當天晚間18時，經轉院救治無效出現21人不幸死亡，具體事故原因正在進一步調查。根據《經濟觀察報》報導，晚上21時左右，還有多位病患家屬從警情通報中獲知火災消息，陸續趕赴現場，並看到工作人員要求家屬登記，留下患者姓名、家人電話，然後讓他們回去等消息。

例如一位67歲住院病人的弟弟李明（化名）剛到現場，表示姐姐腳部患有血管類疾病，14日做了手術，行動不便，住在起火樓棟的八樓。雖然病人和護工的手機都能打通，但李明沒有聯繫上姐姐。出事後，醫院一直沒通知家屬，李明看新聞後才趕過來，他說，還不知道姐姐情況到底怎麼樣，只知道死了21人。

另外，直到晚上22時左右，也有一對老年夫婦看了新聞後趕到現場。由於兒子40多歲，因糖尿病足剛做完切足手術，躺在床上不能跑動。

而現場看到，起火的樓體是一幢8層樓房，起火樓層在住院部東樓5層，這一層的外窗外被濃煙燻黑，直到18日晚上10時多，現場還能聞到濃煙味。

住在千禧街海豐家園的陳思潔則表示，18日中午前後，正在趕自己的畢業設計，突然聽到消防車的鳴笛聲響起，隨後是救護車和警車的聲音，響了大概有5到6分鐘。

同時正在外面採買東西的父親也給陳思潔發來資訊，告訴她靛廠路和千禧街路段都已經進入臨時交通管制，整條靛廠路都走不通。長峰醫院附近一位居民也說「之後下午1點左右看到有救護車開過，微信群裡有人提醒著火了不要靠近」也看到有工作人員在維持秩序，不讓人靠近。