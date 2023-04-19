2024總統大選將至，國民黨人選仍懸而未決，引發基層焦慮，針對韓粉今到國民黨中央喊話徵召韓國瑜參選總統，新北市長侯友宜表示，韓國瑜是老朋友，也是非常重要的領袖，「我們大家都會團結在一起，共同面對，讓這塊土地共好。」