法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月初訪中，但他在媒體訪問中談及台海問題的言論引發議論。法國駐港總領事杜麗緹（Christile Drulhe）對此表示，尊重並支持一中政策，無礙法國與台灣開展交流；法國重視地區和平穩定，反對單方面改變台海現狀。

馬克宏日前受訪時強調，歐洲不該捲入台海衝突、也不該做美國的「附庸」，言論引發譁然。杜麗緹近日接受香港01採訪時表示，法國在台灣問題上的立場是非常明確和一貫的，尊重並支持「一個中國」政策，這並不妨礙法國在這個框架內與台灣開展交流。

杜麗緹指出，對於兩岸局勢，法國的立場也是一貫的，馬克宏在會見中國國家主席習近平的時候已明確重申。

杜麗緹接著說，法國重視地區和平穩定，反對單方面改變台海現狀。她說，法國是一個印太國家，「所以對我們來說，該區的和平與穩定真的很關鍵」。

據法國政府2022年版《法國印太戰略》，憑藉其海外省和社區，法國本身就是一個印度－太平洋國家，也是唯一在印太地區擁有領土的歐盟國家。

對於馬克宏強調「戰略自主」，杜麗緹表示，歐盟的議程是加強其戰略自主，這不是一個新話題，而已經存在很多年。她說，「強調我們歐洲人需要加強戰略自主，這與我們夥伴所做的沒什麼不同，我認為中國也像我們的美國盟友、夥伴一樣重視其戰略自主。重要的是每個國家都有一定程度的自主權。」

談及馬克宏此次中國行，杜麗緹指出，可以說這是一次成功的訪問，這也是一次機會，因為馬克宏在歐盟執委會主席范德賴恩在場的情況下與習近平舉行了聯席會議，強調了歐洲的團結，也致力於推動與中國的戰略夥伴關係。