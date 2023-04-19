台北市28歲劉姓男子自稱工作不順利，生活遇到瓶頸，日前至大安區酒店借酒澆愁，離開後竟對路人咆哮，髒話三字經連發，還出腳狂踹一旁機車與腳踏車，剛好在旁擔服守望勤務的大安分局員警，立即控制現場，並依法將劉姓男子帶回派出所保護管束，等他酒醒後，才由家人帶回家。

大安分局指出，敦化南路派出所14日凌晨1時許，守望員警於忠孝東路四段統領百貨附近聽到有吵架聲響，迅速到場了解，並管束酒後咆哮有傷人之虞民眾，帶返所後聯絡家屬平安帶返家。

經警方了解，28歲劉姓男子自稱因工作遇到瓶頸，心情不佳，與同事至統領百貨樓上酒店喝酒，離場後在一樓突然情緒失控，借酒壯膽四處咆哮，經警方勸說仍不離去，在同事幫忙下正要上車前，猝不及防又轉頭踹倒附近腳踏車及機車，警方見狀立即控制現場後通報支援，並依法保護管束。

大安分局呼籲民眾，不要飲酒過量，以免酒後失態惹事闖禍，後悔莫及，並提醒如有職場上壓力導致情緒不理智，應尋求適當紓壓管道。

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