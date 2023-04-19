台北市長蔣萬安日前宣布6月將成立青年事務局籌備小組，而昨日議員郭昭嚴問到，青年局到底何時有，研考會主委俞振華給出答案，表示青年局將在2025年成立，不過郭認為太久「年輕人會等到掉眼淚」，對此俞表示要配合議會議程，釐清涵蓋業務後，再由人事處提出編制，編制要經過議會審議，所以只能到2025年，會參考議員意見，並積極議會協調。

郭昭巖表示，把年輕人留在台北市以及吸引外縣市的年輕人到台北市很重要，蔣萬安選前提到成立青年事務局，但新北市政府和高雄市政府皆已成立青年局，台北市若沒有專責局處相關業務就難以有所成效。因此郭關心台北市青年局的進度到底為何？

俞振華表示，蔣萬安提過6月成立青年局的籌備小組，籌備小組需要研討未來青年局的架構，未來要經過人事處並提到議會審預算，原則2025年成立。郭昭巖對此感到驚訝，認為2025年太晚需，要等到蔣上任2年才成立，年輕人會等到掉眼淚。

郭認為，蔣選前有推出政見應該有想法，且今年還有8個月，若北市府加快腳步把相關資料送到議會審議，下半年有可能通過，就能加快速度，其實北市府早就有相關各局處都有相關業務，目前只差整合。

祕書長李泰興則說，要先通過組織規則後才能編列預算，依照目前時程，今年完成組織規則工作，要送到議會可能要等到下會期，最快也等到議會下會期才能通過。研考會則表示會盡可能加速。

俞振華會後受訪補充，青年局籌備小組成員包括原青年事務委員會的8各局處和主計、財政，並由研考會主責成立，過去青年事務委員會比較像是陪伴型，由青年提案，除北市府內成員加上10名青年委員和3名專家，透過提案跟北市府局處合作，像是透過公私協力產出政策，這樣的過程不錯但執行力道較不足，因此規劃成立青年局

不過青年局必定需要跨局處的討論，編制部分還未定案目前還在廣泛納入意見，但會針對青年服務採一站式方式，未來青年的教育、工作等都將由青年局主責而不是透過跨局處會議。

至於議員提到成立時間太慢？俞表示，要配合議會議程會希望越快越好，過程為要釐清青年局的涵蓋業務，再由人事處提出編制，編制要經過議會審議，但每年只有2會期開議，所以明年編制若有草案出爐，也要先通過審議，並在2025年落實成立，會參考議員意見，若有明確編制等內容及預算規畫會積極跟議會協調。