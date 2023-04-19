2023「新竹遶桐花」系列活動從4月22日到5月7日連續3個周末，在縣定古蹟關西分駐所舉辦「古蹟的閒情四事」，其中《一日戲妝》活動讓大小朋友自己動手變臉，體驗傳統的cosplay。

文化局長李安妤說，今年新竹縣桐花祭活動主場在關西，透過戲劇、展覽及市集等不同形式，規畫古橋藝術環境劇場、走讀關西、故事列車、桐趣巷弄街頭藝人、古橋桐花市集、《來關西走走》桐花慢遊等活動，精采可期。

在縣定古蹟關西分駐所舉辦的「古蹟的閒情四事」，大小朋友可以一起來賞桐花、畫戲妝、品香茗、聽崑曲，近距離體驗「人類口述和非物質文化遺產代表作」崑曲藝術的魅力。

22日「活捉茶曲座談《選擇一條人跡罕見之路－女演丑行》，由台灣崑曲第一女丑王乃瑄講述如何女扮男裝丑化自己成就角色。

30日舉辦的《一日戲妝》，在上午10點半和下午2點各有1場，大小朋友可以跟著名師學習在臉上打粉底、上胭脂、畫眉、勾眼線，自己動手變臉，體驗傳統的cosplay。

主辦的台灣崑劇院團長吳黛伶表示，京戲，歌仔戲，客家戲，豫劇，崑曲等中華傳統戲妝法，都是同出一樣的化妝技法，採用專門的戲曲油彩與粉餅，化出生旦淨末丑各個角色。

李安妤表示，《一日戲妝》歡迎9歲以上民眾報名參加，透過自己動手畫戲妝，和傳統戲曲文化初接觸，也歡迎自行攜帶其他道具服裝至園區內取景，下次看到唱戲時一定很有感。桐花祭相關活動訊息及報名歡迎上文化局官網或「新竹縣政府文化局」FB粉絲專頁查詢。