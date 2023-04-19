警方提醒一但將金融卡寄出，除金錢損失外，還會成為詐欺人頭戶接受調查。(示意圖／于家麒攝)

警方提醒金融機構之存摺及金融卡屬個人重要之物品，不應輕易提供他人。(圖／警方提供)

金門地區接連傳出有民眾金融卡遭詐騙案，2人皆遭假金融機構行員誆騙後將金融卡寄給對方，幸虧發卡銀行警覺列為警示帳戶緊急凍結，存款才免遭詐領一空。警方提醒詐騙集團無孔不入，一但將金融卡寄出，除自身金錢損失外，還會成為詐欺人頭戶接受調查，請民眾特別小心。

警方指出，金門地區近期已有多位民眾被騙，1位家住金寧地區的女子，於今年3月26日接獲詐騙嫌犯來電，佯稱為台灣銀行台中分行行員，告知有商店誤刷該女台銀帳戶卡片條碼，需要她將該帳戶卡片寄到指定地點來辦理解除錯誤設定，處理完成後會將該卡片寄還。然該女子遲遲等不到卡片寄回，帳戶就被設定為警示帳戶，驚覺被騙，遂於17日向金湖分局金湖派出所報案。

另一位居住金沙地區的男子，4月6日接到一通自稱金融機構公司專員，詢問其貸款需求，可以核貸新台幣15萬元，該男表示有貸款需求，對方請其將名下台灣銀行、土地銀行、元大銀行、郵局等4家金融機構提款卡寄給過去，並將提款卡密碼告訴對方，直到17日接到元大銀行金門分行來電告知帳戶被凍結，才警覺受騙。

警方表示，詐騙集團為了順利取得金融卡洗錢，逃避警方稽查，通常以應徵工作、提供借款、假冒銀行行員等名義，詐騙民眾金融卡。提醒民眾，金融機構之存摺及金融卡屬個人重要之物品，依一般社會生活之通常經驗，可能幫助不法犯罪集團隱匿詐欺所得之財務，不應輕易提供他人，以免淪為詐騙共犯。