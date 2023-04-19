消費被視為大陸今年經濟成長關鍵動能，18日公佈首季GDP年增率4.5％，雖然表現不差，但被分析與消費動能關係不大，後續刺激政策也受到關注。大陸國家發改委新聞發言人孟瑋19日在新聞會上介紹，當前正在抓緊研究起草有關恢復和擴大消費的政策檔，主要是圍繞穩定大宗消費、提升服務消費、拓展農村消費等重點領域，更強調下一步將下大力氣穩定汽車消費。

孟瑋表示，將規劃根據不同收入群體、不同消費品類的需求制定有針對性的政策舉措，推動消費平穩增長。例如汽車消費是支撐消費的「大頭」，將加快推進充電樁和城市停車設施建設，大力推動新能源汽車下鄉，鼓勵汽車企業開發更適宜縣鄉村地區使用的車型。同時，加快實施公共領域車輛全面電動化先行區試點。

另就制約消費的體制機制問題，則會研究制定關於營造放心消費環境的政策文件，進一步健全標準品質管制體系，強化消費信用體系建設，完善消費爭議多元化解機制、線上消費糾紛。

在外資准入方面，大陸國家發改委也說，將研究合理縮減外資准入負面清單。目前正在評估過去幾年外資准入負面清單的實施效果，深入瞭解地方和外資企業在擴大外資市場准入方面的訴求，研究進一步擴大開放的政策措施。