調查局19日舉行第59期調查班結業典禮，共有117人成為調查官，結訓成績前3名分別為楊智仁、簡翊珈及蔡佩臻；另洪婕琳是國內安全調查處長洪慶裕的女兒，她還打破同為調查官的姊姊「國企婕」洪婕庭3年前創下的調查局訓練所50公尺自由式泳測紀錄，以33秒成為新紀錄保持人。

洪婕琳曾任空姐，取得日文N1檢定。洪慶裕與女兒洪婕琳、任職台北市調查處外事站的洪婕庭「一門三傑」均投身於調查官工作，堪稱佳話。

調查局說，調查官訓練所的最佳泳測紀錄，原由56期的洪婕庭受訓時創下；洪婕庭畢業於台大國企系，曾於2011年參加全大運蛙式比賽而成為鎂光燈焦點，因外表出眾，一度被知名導演魏德聖邀請加入影視圈，她保持3年的紀錄，被妹妹洪婕琳打破。

受訓成績第1名的楊智仁，畢業於台灣大學化學系，他表示調查局工作兼具專業及多元性質，決定投身調查工作，期許透過外語專長，以及從海外工作經驗培養出的溝通技巧，為國家及民眾做出貢獻。

第2名結業的簡翊珈，畢業於台北大學公共行政暨政策學系，曾是國際志工；她表示，小時候愛看刑偵類電視劇，覺得劇中主角很帥氣，加上姊姊曾被老鼠會詐騙，希望能投入犯罪調查工作，遏止詐欺犯罪，她想先投入緝毒工作，挑戰自己。

第3名的蔡佩臻，畢業於台北市立大學歷史與地理學系，報考動機來自於大學時曾參訪調查局本部，深感打擊重大犯罪工作，兼具社會意義與自我實現的價值，決心投身調查特考，未來想成為全方位調查官。

此外，本期結業的女學員馮于嘉，畢業於成大政治系，曾在調查局公共事務室擔任辦事員2年，負責擔任臉書小編及接聽陳情檢舉電話，她在與民眾互動的過程中，興起轉任調查官的念頭，如今順利結業，期許自己能為社會貢獻心力。