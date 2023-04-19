高雄某高中校花小芹（化名）的私密照外流，被同班陳姓男子看到，陳男便將小芹右手遮住胸部的跪姿照片取名「心痛」，還在拍畢業照時慫恿同學一起模仿動作。小芹感到備受汙辱，於是對陳男提告公然侮辱，但法官認為陳男此行為雖不成熟且不當，但並不構成犯罪，因此判陳男無罪。

小芹是高雄某高中的校花，一舉一動都備受關注，2021年10月間小芹自拍私密照，將臉部打上馬賽克，並傳給另位江姓同學，沒想到江南在滑手機相簿時剛好被陳男看到，於是陳男開始嘲弄小芹，還將小芹的私密照取為「心痛」。

陳男除了在班上起鬨、嘲弄小芹外，還在拍畢業照時帶領全班模仿小芹的「心痛」姿勢，讓小芹備感汙辱且相當羞愧，於是對陳男提告公然侮辱。

學校經過性平會調查，認為陳男透過肢體對小芹的身材、行為、性別等特徵進行貶抑、暗示、取笑等意味濃厚的舉動，已經構成性霸凌。

法院審理時，陳男承認有找班上同學一起模仿小芹的照片姿勢，但陳男也認為，是小芹自己行為不檢點，才會和同學一起公審她。

法官認為，陳男嘲弄、模仿小芹的行為相當不成熟且不當，陳男也缺乏性別平等觀念，但並不符合法律為「道德的最低限度」原則，因此認定構成要件不相當，判陳男無罪，可上訴。

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