時代力量立法院黨團今（19）日召開記者會，批評中選會長期以來行政怠惰，對人民投票權和透過公投參與政治的權益造成不當限制與阻礙，並呼籲中選會在 2024 大選前提出改善，另外，公投電子連署系統要求6年，仍然還沒上線，中選會應提出具體的上線期程規畫，定期向大眾報告進度，要是下一次再跳票，中選會必須負起政治責任，向大眾清楚說明致歉。

立委邱顯智表示，因為投票制度長久以來的缺失，例如不在籍投票制度卡關，以及行政機關的怠惰，導致去年有數十萬人，包括因為檢疫隔離、收容於監獄、協助選務工作或其他不得已的工作或身心理因素，無法前往投票所投票。內政部對制度缺失的漠視、中選會的行政怠惰，造成民主參與的破口持續存在，對此時代力量完全不能接受。

邱顯智指出，作為民主國家，未來的政府是否充分正當，其實取決於每一個人民是否能夠自由參與選舉。因此，就算在 2024 大選前，沒有時間完整修正制度缺失，中選會也應該要檢討實務運作方式，保障依法可以投票的人能夠投票。

邱顯智質疑，儘管已經有受刑人和確診者為了自己的投票權，告上法院，但到目前為止，都沒有看到中選會做出任何的檢討或改進方案，中選會到底要裝睡到什麼時候，才願意正視因為國家的行政怠惰而被剝奪的公民權。

王婉諭接著指出，同樣因為行政怠惰被限制的，還有人民憲法上的創制權，公投電子連署系統在 2017 年公投法修法通過了快 6 年，仍然還沒上線，且不斷地因為各種理由、頻繁改變預計系統上線的期程，持續拖延。

王婉諭要求，中選會應提出具體的上線期程規畫，定期向大眾報告進度，讓人民親自進行管理考核，並且要是下一次再跳票，中選會必須負起政治責任，向大眾清楚說明致歉，並提出真正有效的解決辦法。