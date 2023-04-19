高雄市一名清潔員在清掃環境時不慎踩進樹洞裡，造成左腳踝骨折，隊員認為是高市養工處沒有做好基本維護，才會害他摔斷腳，因此要求國賠。沒想到養工處反指隊員已過求償時間，不符合國賠規定，但法官發現，隊員多次與養工處協調未果，因此非過了國賠法時效，判市府應賠24萬243元。

高雄市前鎮區清潔工2019年1月4日在進行工作時，不慎踩到人行道上草皮，跌落有草皮覆蓋的樹洞裡，造成左外踝骨骨折、左踝扭傷併韌帶受傷。隊員認為市養工處沒做好維護，才會害她跌進樹洞，造成受傷，向高市府求償國賠27萬741元。

但高市府養工處卻說隊員長期受雇於環保局，曾接受相關教育訓練，工作前應該先行查探工作環境是否安全，並於工作過程中留心四周有無潛藏危險；且阿正求償國賠的時間已過法定的2年，因此養工處拒絕賠償。

起初高雄簡易庭審理時，法官發現隊員提國賠訴訟的時間為2021年9月23日，若依國賠法2年時效，隊員的求償期在2021年1月就已不存在，因此法官採信駁回隊員訴訟，判市府免賠。

但經上訴後，法官審理時發現，養工處未將樹洞填補或放置警示，顯然有疏失，且隊員受傷後多次都與養工處協調此事，只是沒有結果，因此判市府應賠隊員醫療費、工作損失等金額，共24萬243元。