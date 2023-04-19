衛福部長薛瑞元日前語出驚人稱「立法院啥米死人骨頭攏有」，引發外界爭議，他也不認為自己失言，他今日強調沒有罵人意思，自己只是用母親的語言對鄉親講話，沒有值得攻擊的地方；對此，國民黨立委賴士葆表示，薛瑞元已經是自作賤成為「跳梁小丑」，如果不道歉，這個帳會跟著他，就是「死人骨頭」部長。

國民黨立委賴士葆表示，薛瑞元已經是自作賤成為「跳梁小丑」，如果不道歉，這個帳會跟著他，就是「死人骨頭」院長。（本報資料照片）

賴士葆指出，薛瑞元身為部長，接受立法委員質詢是憲政上的責任，一定要來立法院備詢，怎麼可以把立委質詢當作死人骨頭，這個太離譜，怎麼凹都凹不過去，不道歉的話，這個帳隨時跟著他，薛瑞元就是死人骨頭部長。

國民黨立委李德維表示，政務官耍嘴皮子要有限度，薛瑞元過去還跟他嗆聲，稱「兩個一定要關一個」，李德維說，自己真的有去法院提告，而政務官要做實事，不要只要耍嘴皮子，用南北區域性歧視或是用母語說嘴，這是最壞的示範。

李德維大酸，民進黨越是糟糕的政務官，越能在內閣裡面活得久，像是衛福部長或是陳耀祥，民進黨執政時間到這個任期也不太多，大家就只有忍受。