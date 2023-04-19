新北29歲邱姓男子今(19日)凌晨0時15分駕駛賓士車欲駛出社區的地下停車場，結果疑似爬坡時車速過快，一駛出路口即撞上眼前的物流貨車，全案不涉及酒駕，詳細肇事原因仍有待清。

據了解，事故路段為雙向單車道，當時邱男駕駛賓士車準備駛出地下停車場，疑似爬坡時車速過快，結果等到駛出停車場出入口，發現眼前出現一輛物流車時已來不及，直接撞上物流貨車的車側，導致賓士車頭全毀。

該車禍無人受傷，全案也不涉及酒駕，詳細肇事原因仍有待警方釐清。