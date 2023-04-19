民進黨苗栗縣黨部發起捐血活動，要送捐血者環保帆布袋。（民進黨苗栗縣黨部提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣黨部發起捐血活動，要送捐血者平安米。（民進黨苗栗縣黨部提供／謝明俊苗栗傳真）

國內近期面臨血荒問題，民進黨苗栗縣黨部及縣議員許櫻萍共同發起「廣邀熱血隊友 挽袖捐血去」活動，呼籲大家同在4月23日上午8點起，到苗栗縣市為公路苗栗捐血站捐出寶貴血液，凡是捐血250cc的民眾，都可獲得環保袋及平安米，捐血500cc或是分離術者可獲2分禮品，希望大家一起來捲起袖子，捐血一袋、救人一命。

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富表示，由於受到疫情影響，國人近2年來捐血意願嚴重下滑，使得國內血庫存量屢屢出現紅燈，尤其近期國內傳出醫療用血不足情況，因此，縣黨部與縣議員許櫻萍服務處為了愛心不落人後，特別聯合山城米義合工廠，由山城米提供平安米，來贈送給捐血民眾。

李貴富說明，捐血活動將在4月23日上午8時至下午16：30分止，有意捐血的民眾可以前往苗栗市為公路苗栗捐血站捐血，凡是捐血250cc者，可以獲得環保帆布袋1個、平安米1份，捐血500cc者可獲得2分禮品，歡迎大家踴躍共襄盛舉。