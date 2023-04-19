台北市長蔣萬安19日中午赴民進黨團說明本會期重大議題、法案及政策，會後民進黨總召簡舒培轉述會議內容表示，黨團提議將提高生育獎勵金回溯至去年12月25日，且許多議員反應，索資拿不到資料。北市府回應，若議會對於生育獎勵金有相關決議，市府一定尊重，並對於所有議員一視同仁，給予最即時、完整的答案。

簡舒培指出，會議內容主要關心4個議題，包含生育獎勵金第一胎2萬元、第二胎2.5萬元、第三胎3萬元，增加至第一胎4萬、第二胎4.5萬元、第三胎以上5萬元，原規劃於4月4日起適用，但黨團幾乎一致具體建議，時間應回溯至蔣萬安上任的去年12月25日，黨團並對此已經提案。

簡舒培表示，而蔣萬安提出許多新政，但似乎是先射箭再畫靶，議員索資時團隊卻還沒規劃好，對於索資卻拿不出來，一拖再拖，甚至是給議員和媒體的資料不同，讓議員認為市府不將議員視為一起推動市政的一環。

台北市長蔣萬安首次和民進黨團溝通，他表示，和議員進行意見交換心情很好，議員反應很多選區、地方聲音，未來有需要也可以一起幫忙，將政策推動得更周延。（劉彥宜攝）

而蔣萬安上任後提都更五箭，簡舒培點出，沒有放寬容積和建蔽率，都更仍然困難，民眾認為都更後分回的房子變小就會反對，使都更停滯不前；且改善行人空間並沒有被列入重大政策，讓人覺得北市府沒有貼近市民，也沒有將行人地獄當一回事。

至於蔣萬安首次和民進黨團溝通，認為蔣萬安誠意如何？簡舒培回覆，大家討論得熱烈，蔣也聽得很認真，但後續是否針對議員的問題和態度去修正，就要看蔣如何督促市府，有聽到但有沒有聽進去甚至實際行動，則考驗蔣市府有沒有將議員意見列為重要的市政一環。

台北市政府發言人殷瑋回應，會議氣氛和諧、進行順利，對於生育獎金回溯至蔣上任，不只民進黨團，國民黨團也有相關意見和討論，市府立場一致，只要議會有相關決議，市府一定尊重；索資部分則維持一貫立場，虛心傾聽議員聲音，積極給予回應，索資一視同仁，協調各局處給予最即時、完整的答案。

蔣萬安指出，和議員進行意見交換心情很好，議員反應很多選區、地方聲音，未來有需要也可以一起幫忙，將政策推動得更周延。

簡舒培致詞時提及，民進黨所有成員都是理性監督市政，希望北市更好，不管對蔣萬安或市府提出的建議，都秉持議員監督市府的角色，良好的府會關係建立良好的市政，希望蔣萬安和市府記得，議員監督是為了讓市府更好，是天職也是該扮演好的角色，不要有對抗、兩手策略，府會關係就會和諧，市府會好、台北市才會更好。

蔣萬安也回應，了解議員監督施政是天經地義，也告訴局處首長，一定要和議員不分黨派多溝通，才能讓市政推動更接近民意，會和議員配合，只要為地方好不管是建設或解決問題都會一起合作，台北市不斷進步是共同目標。

另，蔣萬安選前喊出成立青年局，目前規劃於2025年成立，國民黨議員郭昭巖認為太慢，喊話市府積極推動。殷瑋指出，6月成立相關籌備小組，由籌備小組統合各局處，因有預算問題，預計2025年成立，但如果能盡快完成，相信都是市府樂見的。蔣萬安也允諾，會儘速來成立青年局。