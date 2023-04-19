新北市議員葉元之今（19）日上午至國民黨新北市黨部完成初選登記，將角逐板橋東區立委，葉元之表示，板橋共有兩席立委，這8年都是民進黨籍，立委的本質是監督政府、為鄉親發聲，但板橋的立委只有黨意、沒有民意。而他個人有10多年的行政經驗，又當選2屆市議員，不論空戰、陸戰都是最強，是最適合的立委人選。

葉元之指出，疫情期間黨意立委不積極向中央爭取疫苗等資源，反而不斷攻擊新北市政府，企圖把中央荒腔走板的防疫，甩鍋給辛苦的新北醫護人員；黨意立委只會配合蔡政府的政策，甚至攻擊民進黨內反對萊豬的立委，嗆聲說「不能只想權利、不盡義務」，意思是要想在民進黨混，就得黨意凌駕民意。

葉元之強調，板橋不需要黨意立委，需要一位能為民發聲的中華民國立委，他曾在新北市政府服務7年多，擔任議員期間，鄉親無論中央、地方事務都會找他協助，但碰到中央事務就力有未逮，如果他能夠進軍國會，不僅能為板橋爭取更多資源，同時中央、地方事務均能協助，給鄉親更好的服務。