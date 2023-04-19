金門1女子開車行經伯玉路與中山路口，疑因視線不佳逆向與小貨車發生猛烈對撞。(圖／警方提供)

金門地區一連2天下起間歇性豪大雨，加上時而出現濃霧造成視線不佳；今(19)日上午1名鄭姓女子開車行經伯玉路與中山路口，疑因天雨路滑不慎違規跨越雙黃線，逆向與陳姓男子駕駛之小貨車發生對撞，劇烈的碰撞造成兩車車頭均嚴重損毀，不過幸好雙方駕駛均僅受輕傷，經警方對雙方駕駛實施酒測，初步均排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中。

據警方指出，今日上午10時30分左右，鄭姓民眾（女、37年次）駕駛黑色自用小客車，沿金湖鎮伯玉路3段由瓊林圓環往金城方向行駛，行至中山路口時，違規跨越雙黃線碰撞對向由陳姓民眾（男、49年次）駕駛之自用小貨車，造成鄭女嘴唇撕裂傷及雙腳擦挫傷、陳男雙腳擦挫傷；另1名劉姓民眾（女、92年次）騎乘普通重型機車為閃避事故車輛時，緊急刹車後重心不穩機車倒地，幸劉女並未受傷。

金湖分局提醒民眾，梅雨季節來臨天雨路滑，行車要特別小心， 尤其近日益發間歇性大雨更易影響視線，駕車最好減速慢行並多加注意車前狀況，以確保行車安全。另民眾駕駛車輛如未依規定駛入來車道，將依《道路交通管理處罰條例》第45條，處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。