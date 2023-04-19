謝國樑參訪百福國中，表示會全力為家長和學童做好營養午餐食材把關。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

百福國中同學簡報說明百福車站周遭照明設備不足的公民行動方案。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

參訪百福國中體驗營養午餐，謝國樑：全力做好健康把關。

基隆市政府先前通過營養午餐補助案，市長謝國樑於19日參訪百福國中實際體驗學童午餐。謝國樑表示，市府會減輕家長的負擔，也會要求教育處，務必要讓營養午餐新鮮、健康，在溯源上也要做好把關。謝也提到，和同學一起享用午餐時，也有聊到同學如何提案解決百福車站周邊照明問題，很開心能看到同學從小就能透過公民參與的方式來改善公共問題。

近期國內面臨食材價格調漲等問題，謝國樑19日中午前往百福國中，了解學校午餐內容並視察學校廚房。謝先在校長陳斯彬陪同下，視察學校廚房設備，隨後並與教育處長劉美蘭及市議員蔡旺璉換上圍裙、帽子，為學童夾菜。

謝國樑表示，市府在112學年度將加碼補助每餐10元，不要將調漲的物價轉嫁給家長，也確保午餐食材品質不打折，他並強調，市府會努力讓孩子們都能夠吃得健康又營養，包括營養午餐的溯源以及品質，攸關孩子們的健康，他也一再要求教育處，要與各單位共同合作，做好營養午餐的把關工作，確保孩子們都可以吃到美味又營養的菜色。

謝國樑說，為加強對學生的照顧，市府會請產發處、衛生局及動物防疫所到校聯合稽查，以確保學校午餐食材安全性及衛生管理，並將食物中毒、食材混充或造假等食安事件納入午餐採購評選項目，以評選優良廠商，杜絕黑心廠商進入校園，確保學校午餐衛生安全。

教育處長劉美蘭表示，教育處每年皆會聯合本府各單位至學校抽查午餐衛生及食材安全性，如檢驗不合格及食材混充或造假等情事，皆會請學校依契約辦理，維護學生吃的健康。此外，學校每日菜色及食材資訊都會登載在食材登錄平臺，可供民眾查詢。

謝國樑還提及，在午餐時間時，有和百福國中同學聊到百福車站周邊夜間照明改善計畫的方案，該校同學以「找尋回家路上的那道光」提出公民行動方案，並榮獲全國第一名的特優獎。謝也特別聽取獲獎學生們的簡報，除了對學生們關心鄉土的用心表示肯定，也跟大家一同探討，為學生及附近居民打造一條安心的回家路。