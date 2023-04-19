國民黨新北市立委二階初選登記截止 這區「三腳督」 17:122023/04/19 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委初選第二階段登記今天截止，新北汐金萬瑞第12選區競爭激烈，呈現「三腳督」。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨新北市黨部第二階段立委初選登記今截止，目前現任議員林國春和葉元之分別爭取板橋西區、板橋東區，現任議員林金結則爭取土城三峽選區，前國民黨立委張慶忠之子張智倫、現任市議員游輝冗則登記挑戰中和區，另外，現任議員洪佳君也在今日登記參戰樹林鶯歌選區，力拚現任立委蘇巧慧。 國民黨新北市黨部第二階段立委初選登記今截止，競爭最激烈當屬新北汐金萬瑞第12選區，國民黨智庫召集人簡榮宗、國民黨發言人蕭敬嚴、現任議員廖先翔都登記參選。（國民黨新北黨部提供） 不過，競爭最激烈當屬新北汐金萬瑞第12選區，國民黨智庫召集人簡榮宗、國民黨發言人蕭敬嚴表態參選外，先前猶豫不決的現任議員廖先翔也在今日登記參選，呈現三腳督局面。 #國民黨 #新北市 #立委初選 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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