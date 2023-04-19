國民黨新北市黨部第二階段立委初選登記今截止，目前現任議員林國春和葉元之分別爭取板橋西區、板橋東區，現任議員林金結則爭取土城三峽選區，前國民黨立委張慶忠之子張智倫、現任市議員游輝冗則登記挑戰中和區，另外，現任議員洪佳君也在今日登記參戰樹林鶯歌選區，力拚現任立委蘇巧慧。

國民黨新北市黨部第二階段立委初選登記今截止，競爭最激烈當屬新北汐金萬瑞第12選區，國民黨智庫召集人簡榮宗、國民黨發言人蕭敬嚴、現任議員廖先翔都登記參選。（國民黨新北黨部提供）

不過，競爭最激烈當屬新北汐金萬瑞第12選區，國民黨智庫召集人簡榮宗、國民黨發言人蕭敬嚴表態參選外，先前猶豫不決的現任議員廖先翔也在今日登記參選，呈現三腳督局面。