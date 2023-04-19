屏東縣政府近3年來創新推出多條台灣好行「觀光郵輪巴士」，不用煩惱交通景點接駁，又能暢玩體驗多點新旅遊模式，為讓郵輪巴士旅遊特色能向下扎根，同時傳達親土愛鄉與在地環境物產教育意義，縣府特別舉辦「郵輪巴士小玩咖」募集活動。

屏縣府將徵求愛旅行、喜歡拍照且樂於分享的10位屏東小玩咖，變身旅遊達人與在地知名部落客一同免費體驗「185沿山可愛咖」郵輪巴士一日遊，恰逢當地鳳梨產季，來趟大武山下最美沿山金鑽之旅。

屏縣府指出，台灣好行「185沿山可愛咖線」運行後，深受親子遊客喜睞及好評回饋，搭乘郵輪巴士即可Fun玩185沿山公路、深入原民部落或變身可可風味藝術家及享用在地金鑽旺來下午茶等超值豐富行程。

此次「郵輪巴士小玩咖」將募集10位屏東縣國小三年級至六年級小朋友，於4月29日一同搭乘免費體驗，活動更邀請屏東在地知名部落客凱南哥哥擔任領隊，帶各位小玩咖認識自己家鄉不同的面貌，並傳授各項旅遊部落客拍照、撰文與親身體驗等秘訣。

每位參加的小玩咖不僅免費樂玩一整天外，還可獲得屏東郵輪巴士專屬紀念品及台灣好行郵輪巴士限定版Ｔ恤。活動報名日期從4月17日10時起至23日24時止，預計於4月24日公布抽籤中獎名單。