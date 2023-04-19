桃園市平鎮區曾姓男子和母親住在一起，前年12月時，曾向陳母要錢未果，曾竟然情緒失控，重毆母親後，再拿2把菜刀砍向母親臉部、頭頸共46刀。曾男一度大聲呼救，鄰居聽到連忙報警將曾男逮捕，桃園地院認為他意識混亂，依殺直系血親尊親屬，處無期徒刑，褫奪公權終身。

桃園地院審理，曾男2021年12月6日6時許，在住所房間內，因索討金錢未果而與母親發生口角爭執，竟情緒失控，先徒手以拳頭朝母親胸部攻擊致母親倒地不起並因而受有左肺部下葉局部挫傷出血、左外側之第4、5、6根肋骨骨折、左後第5、7肋間局部出血之傷勢，隨後前往廚房拿取菜刀2把集中朝母親之臉部及頭頸部位連續揮砍46刀，致母親頭部受有多處大區域銳器砍傷、顱骨外露、頂骨破損之傷害，並於左耳、鼻部及右手等處亦均有程度不等之銳器傷，終因大量出血而死亡。

因曾男見母親流血倒地不起，至陽台大聲呼救，瀕死之母親也竭力求救，他棟鄰居聽聞後，報請消防隊到場救護，消防隊轉請警方到場處理。

曾男在審理時，否認知道殺害的就是母親，還稱是黑影。但法院認為，他第一時間試圖持刀自戕，還送醫院將頭皮縫合才出院，顯見對所為並無悔意。另他行為時雖有思覺失調症，但並未導致不能辨識其行為違法。另他一邊呼救請鄰居救他媽媽，卻在鄰居詢問時拉上門穿，出現意識混亂現象，考量精神疾病已導致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力出現一定程度的減損，因此量處被告無期徒刑，並宣告褫奪公權終身，可上訴。