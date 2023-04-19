馬來西亞19日公布3月貿易順差266.9億馬幣（約60.2億美元），大於2月貿易順差195.6億馬幣。資料顯示3月馬國出口額月增15.5％，進口額也月增11％，但與去年同期相比，3月出口額年減1.4％，是2020年8月以來首度萎縮，主因是電器及電子產品出口額年減4.4％。3月進口額與去年同期相比也下滑1.8％。