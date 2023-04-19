行政院推動六部會組織改造，草案正在立法院審議，擬新增三級機關部分首長「常務及政務雙軌制」，除了由常任文官擔任，也可允許政治任命。國民黨立委賴士葆在臉書批評，民進黨政府吃相太難看，拚這會期通過，下會期啟動開始酬庸，衣冠楚楚的白道比黑道更可惡、更可怕；一旦首長雙軌制啟動，綠官空降，公務員幾十年兢兢業業打拼，不如攀附綠色權貴就可一步登天，文官制度被蔡政府摧毀了。

賴士葆說，蔡政府擬將政院組織改為三級機關，首長雙軌制徹底的毀壞文官制度，白道握有權力，利用在國會的多數暴力，表決通過就可以堂而皇之地運用法律取得法源，將不法變成合法來遂行背後的政治目的。其實衣冠楚楚的白道比黑道更可惡、更可怕，黑道雞鳴狗盜的行徑還知道要遮遮掩掩，劣行一旦曝光還要接受法律的制裁。然而蔡政府冠冕堂皇的違法組織改造，只要自家人舉手表決就可以合法化非法，納稅人還要為膨脹的官職買單付薪水，不公不義令人憤慨。

賴士葆指出，三級機關首長可以政治任命的組改法案，這是道地的破壞文官體制、抹殺專業的粗暴行為，試想如果財政部的各區國稅局局長以及金管會的銀行、證期局等單位首長改為政治任命，豈不天下大亂，且容易淪為追殺異己的劊子手。

賴士葆表示，首長雙軌制一旦實施，公務員何必歷經多年寒窗苦讀，通過國家考試，然後努力打拼，表現優異者一級一階的緩步晉升，有時候一個主官缺等10年甚至20年都未必可得，然而首長雙軌制實施，透過國家考試要熬出頭根本像螞蟻爬天梯，到不了盡頭，還不如跟對人，搭上綠色通道就可以魚躍龍門。政治任命的文官就無法中立，變成酬庸疏洪道，安插自己人替政黨效力，公務員無法行使專業，連獨立機關的中選會主委李進勇和通傳會主委陳耀祥都不中立，更何況經濟部、內政部、國防部底下的三級單位，從此政治凌駕專業，摧毀文官制度。

賴士葆強調，蔡政府打著民主反民主，違法亂紀的事情多如牛毛，專業和良知就全然冺滅。例如，數位部編制的597員額，任用300人是沒有經過國家考試的約聘雇人員，違反憲法公務員非經考試不得任用的規定。另外，農田水利會是人民組織，蔡政府覬覦其龐大的資產及人事，修法將其收歸國有，農田水利會瞬間改公務機關，裡面的職員有公務員也有非公務員，這些違法違憲的事情變成常態，全民當嚴厲譴責蔡政府為所欲為將國家變成政黨所屬的國家。