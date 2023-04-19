竹北因雷雨導致變電所開關接頭故障，目前台電正搶修中。（台電提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣竹北市中華路及福興路一段，因六家變電所故障，造成2035戶停電，目前台電人員正在搶修處理中，原定晚間10點復電，縣長楊文科在臉書公告時間推遲為10時半復電，直到近晚間11時，仍有大批居民仍未能來電。

台電新竹區營業處指出，因大雨及雷擊造成開關接頭故障，導致六家變電所FQ05饋線事故，經搶修後，仍有685戶停電，預估復電時間為晚間10時30分，但近晚間11時仍未復電。