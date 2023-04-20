新北市淡水區昨(19日)晚傳出惡火，淡海路一處三代同堂的8口之家發生火警，新北市消防局獲報後趕抵現場灌救，其中包含幼童在內的4人救出時已無生命徵象，另外1人意識不清、3人受輕傷，全部依序救出緊急送往醫院急救，後詳細起火原因有待釐清。

據了解，這起火警發生在昨日晚間11時許，住在淡水區淡海路一處民宅3樓、房屋約40坪大小的陳姓8口之家，在事發當晚疑似已全數入眠，結果放在客廳的神桌因不明原因突然起火，使整個客廳陷入火海，住在2樓的親戚發現有濃煙竄出後，趕緊報警求救。

新北市消防局當晚11時13分獲報後，立即出動33輛各式消防車、104名消防人員趕赴現場救火；據悉，由於起火的神桌就在客廳，導致逃生路線遭阻斷，再加上事發深夜，陳姓一家無法及時逃離，全數身陷火海。

消防人員到場布線灌救後，依序將受困的人員救出，其中70歲陳姓老婦、陳婦之女50歲陳姓女子、陳婦之子50歲陳姓男子以及陳男幼子4歲陳姓孩童救出時已無生命徵象，分別送往淡水馬偕醫院、北市新光醫院以及北市振興醫院急救，其中陳姓女兒送醫急救後已恢復心跳。

另外陳家第三代、孫輩的24歲陳姓男子意識不清，送台北榮總搶救，陳婦媳婦42歲李姓女子以及分別為30歲、19歲陳姓孫子皆受輕傷，全數送往淡水馬偕醫院治療。

火勢在晚間11時29分即撲滅，燃燒面積達約4.5坪，客廳幾乎全毀，詳細起火原因有待相關單位調查釐清。