不少人相信住宅風水和居住者的運勢有著很大的關聯，好的風水能夠給家庭帶來好的運勢，要是住宅風水不好，易破財招災，在國外就有一名網友表示，他開心入住新買的房子，未料在整理過程中竟發現屋內藏了墓碑甚至懷疑屋子底下是亂葬崗！

根據《鏡報》報導，這名網友在 Reddit上表示，「我最近在紐奧良買了一套房子，我在房子下面發現了這個……」。他繼續解釋他是如何買到「距離墓地這麼近」的地方，並且不明白為什麼有人會把這樣的東西藏在他家地底下。

男網友透露，他在買了新家後發現屋內有堆積瓦礫堆，於是當他進行清理時竟意外發現這塊墓碑，「這座房子建於1890 年代，所以它可能不是重建的」，他補充道，「肯定是有人把墓碑移到這裡」。

這名男網友嚇到甚至飆粗口，「他媽的仍然令人毛骨悚然。這不會是你想在自己的不動產上享發現的驚奇啊」。從墓碑上還可以清楚看見這名往生者名字為珀金斯（Alberta R L Perkins），因此這名網友的貼文一曝光，立刻有人建議他去找這名墓碑主人的家人來處理。

不過原PO表示，自己本身沒意願去追根究底，打算將墓碑留在原地，對此就有網友表示，「難道不怕鬧鬼嗎」、還有網友補充，「你想見鬼嗎？因為這是你卡到陰的最佳方式」。

此外，還有網友詢問，「你確定房子不是蓋在一個貧民窟的亂葬崗上嗎？若你要挖一座游泳池可能要小心。我看過一部電影關於這樣的情節，就是男主角在住家地下室發現一扇神秘的門，之後後變成了恐怖故事情節」。

除此之外，還有一名網友在社交媒體上分享了自己也是入住新家，卻發現神秘地下室，原來前任屋主在地下室門口前故意擋了一個傾倒的書櫃，疑似就是不要讓人打開地下室的門，而這位網友的照片和文章一曝光，立刻收到了不少想探險的人，要求幫原PO去解開謎團的請求。

不過這位網友則是婉拒這些要求，「恐怖電影教我的就是不去揭密比得知真相的好」。他還補充，「我的狗不會靠近周邊，所以我更加不願意去打破砂鍋問到底」。不過原PO表示，雖然這扇門暫時沒有動過，但他若是要搬家的那天，他將弄清楚裡面到底有什麼祕密。

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