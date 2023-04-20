高雄市傳出員警酒駕違紀案！湖內分局警備隊年約52歲一名員警，上周酒駕到市區遭警方攔檢，員警聞到他全身酒味欲實施酒測遭他拒絕，警方依規定抄錄身分資料、開出18萬拒測罰單時，驚查他是自家人，分局已呈報將他記大過處分，該名警員深感悔意，已自動申請退休。
湖內分局表示，該員已依規定議處，且已經深感悔意，由於已屆齡退休，該員也已自動申請退休。
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