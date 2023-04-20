桃園市八德派出所日前接獲當地里長報案，稱介壽路二段某條巷口的路中央有多籃豆干，但問遍附近住戶仍找不到失主，警方到場後也找不到失主，擔心會對用路人造成危險，只好先全部帶回所內，所幸發現巷口有部監視器，經過1小時的察看後，終於發現豆干是從某部貨車上掉落，趕緊聯繫上司機並物歸原主。

八德派出所員警賴煒穎、簡永承於到場後發現巷口有4個紅色籃子，裡面都是豆干，在現場詢問里長及附近住戶都說不是他們的，因豆干掉在巷口會妨害通行，員警只好先將4箱豆干載返所。剛好巷口有監視器，員警仔細觀看1小時的監視器畫面後，終於發現豆干是從1部綠色貨車上掉落，該貨車因車門未關就開車，豆干掉下來才會渾然不知，直接把車開走。

警方循著監視器畫面拍下的車牌號碼找到車主，再請車主聯絡司機呂姓男子，呂男得知後表示返家發現4大箱豆干不翼而飛，擔心要賠償、扣薪資緊張不已，幸好有里長及警方幫忙找回，十分感謝警方積極協助。

八德警分局提醒民眾，駕車前應先注意車輛狀況，確認車門及後車廂皆有關上再駕車，另民眾如有拾獲物品應拿至附近派出所報案，不能收為私有，以免觸犯刑責。