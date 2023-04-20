苗栗泰安鄉下午停班停課 豪大雨釀多處坍方交通全面中斷 12:112023/04/20 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣泰安鄉24小時降下250公釐雨量造成對外交通遭落石阻斷。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣泰安鄉從19日下午開始至20日中午，短短24小時降下累積雨量高達250公釐，造成鄉內多處道路坍方落石，交通全面中斷，因此，泰安鄉公所緊急決定自20日中午起，全鄉下午停班停課，道路中斷部分，鄉公所正緊急調派機具搶通中。 泰安鄉公所因豪雨造成多處道路坍方，從20日中午12時起全鄉停止上課，並已通知鄰近新竹市政府、新竹縣政府及台中市政府。 #道路坍方 #全鄉 #苗栗縣 #泰安鄉 #停班停課 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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