苗栗縣泰安鄉從19日下午開始至20日中午，短短24小時降下累積雨量高達250公釐，造成鄉內多處道路坍方落石，交通全面中斷，因此，泰安鄉公所緊急決定自20日中午起，全鄉下午停班停課，道路中斷部分，鄉公所正緊急調派機具搶通中。

泰安鄉公所因豪雨造成多處道路坍方，從20日中午12時起全鄉停止上課，並已通知鄰近新竹市政府、新竹縣政府及台中市政府。