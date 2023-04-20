【全程字幕】參選立委與柯文哲合作？ 于美人爆「那種喬」真相

資深媒體人于美人20日宣布以無黨籍參選台北市中正萬華區立委。民眾黨主席柯文哲美東時間19日被問及是否可能與于美人合作？柯文哲說，團結一切可團結之力量，他坦言，要談的人很多，只是在美國沒辦法談，回台灣後很多該談的人都會去談。

柯文哲19日於美國受訪時被問到，是否有可能與于美人合作？柯文哲回應，「團結一切可團結之力量」。

媒體追問，回來後還會跟前立委黃國昌等人談嗎？柯文哲則說，其實要談的人多的是，很多都要談，只是在美國沒辦法，回台灣後，很多該談的人都會去跟他們談，「還是那句話，團結一切可團結之力量。」

另外，金門縣長陳福海昨傳出去年選前已加入民眾黨，柯文哲則說，陳福海跟他相談甚歡、理念相同，很早以前就入黨了，他很早以前就幫忙陳福海了，陳以前在選立委、選縣長，從2018到現在都來往滿多的，有時候談一談大家覺得理念相近變好朋友，「他很早以前就入黨了，不是現在才入黨」。