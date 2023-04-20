民眾黨立委舉辦記者會質疑「台灣鳳梨無力外銷，只好入校」，對此，高市議長康裕成反嗆多元管道行銷有何不對，無法理解民眾黨立委的想法，並強調支持國產鳳梨入校政策，力挺各級學校採購在地食材的立場，要讓高雄學子吃到在地鳳梨的新鮮和美味。

康裕成表示，讓學生享用在地食材是高市議會長期的主張，他不解多元管道行銷有什麼不對？讓學生吃在地鳳梨有什麼不好？無法理解民眾黨的立委在想什麼，如果改吃進口的水果，是否又要罵怎麼不吃國產的水果？他支持高雄的學生多吃高雄鳳梨，減少運送過程減少碳足跡，並讓學生了解在地農產品。

康裕成指出，今年高雄鳳梨收穫面積達959公頃，年產量約5萬1093公噸，位居全國第三，主要產區集中在大樹、內門、大寮及鳥松等區，產季自3月底持續到6月。由於今年中南部鳳梨產季集中及次級品流入市面，導致價格浮動。市府農業局祭出多元行銷管道，包括公告「學校午餐食用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」等政策。

康裕成支持高雄學生多吃高雄的鳳梨，並肯定農業局鳳梨多元行銷管道政策，以穩定價格及保障果農收益。她也強調，議會過去曾多次要求學校營養午餐應採購在地食材，包括蔬果及蛋品，除保障在地農民，更讓學生吃到新鮮和健康。