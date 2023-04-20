新北市長侯友宜昨天啟程前往新加坡，展開為期4天3夜的參訪行程。桃園市長張善政表示，希望侯友宜的城市外交能圓滿達成，另也回應，桃園目前並沒有出訪的計畫。

張善政說，侯友宜到新加坡參訪是城市外交，一則希望他在城市外交的基本任務能夠圓滿達成，二則希望他能展現自己在國際交流上的功力，把台灣推廣至全世界。媒體追問桃園是否也要跟進出訪？張善政回應，目前桃園沒有出訪的計畫。