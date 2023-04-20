侯友宜訪新加坡 桃園是否跟進？張善政回應了 13:052023/04/20 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長張善政表示，桃園目前沒有出訪的計畫。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜昨天啟程前往新加坡，展開為期4天3夜的參訪行程。桃園市長張善政表示，希望侯友宜的城市外交能圓滿達成，另也回應，桃園目前並沒有出訪的計畫。 張善政說，侯友宜到新加坡參訪是城市外交，一則希望他在城市外交的基本任務能夠圓滿達成，二則希望他能展現自己在國際交流上的功力，把台灣推廣至全世界。媒體追問桃園是否也要跟進出訪？張善政回應，目前桃園沒有出訪的計畫。 #桃園 #侯友宜 #張善政 #回應 #城市外交 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。