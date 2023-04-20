拜登5月會晤西班牙首相 將加強國防合作、制裁俄羅斯 13:052023/04/20 中時 劉詠樂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據白宮新聞發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）的一份聲明表示，美國總統拜登5月12日與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）會晤時，將討論加強國防合作、發展北約、支持烏克蘭以及制裁俄羅斯的問題。 該聲明指出，「兩國領導人將評價作為盟友和北約親密夥伴，為加強雙邊國防合作所作的努力以及跨太平洋安全和經濟繁榮，並討論對烏克蘭給予堅定支持並讓克里姆林宮付出代價。」 此外，拜登和桑傑士還計劃討論各種協調問題，為西班牙2023年7月接任歐盟理事會主席國做準備。 #桑傑士 #拜登 #北約 #俄羅斯 #西班牙 也許您會感興趣 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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