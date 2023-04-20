據白宮新聞發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）的一份聲明表示，美國總統拜登5月12日與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）會晤時，將討論加強國防合作、發展北約、支持烏克蘭以及制裁俄羅斯的問題。

該聲明指出，「兩國領導人將評價作為盟友和北約親密夥伴，為加強雙邊國防合作所作的努力以及跨太平洋安全和經濟繁榮，並討論對烏克蘭給予堅定支持並讓克里姆林宮付出代價。」

此外，拜登和桑傑士還計劃討論各種協調問題，為西班牙2023年7月接任歐盟理事會主席國做準備。