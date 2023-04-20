前台北市長柯文哲推悠遊卡跨境支付，去年11月7日起可於琉球使用。但悠遊卡公司坦言，於琉球約設置2000個點，其中6成並非台灣觀光客會前往的地點，啟用至今年1月6日交易金額約30萬。國民黨議員秦慧珠大酸，就跟胡鬧一樣，交易金額恐怕還比柯文哲卸任前去琉球考察的費用還少。

柯文哲推悠遊卡跨境支付，去年11月7日起可於琉球使用。為此，柯文哲於卸任前還至琉球考察。秦慧珠於議會交通委員會中問及，琉球設有悠遊卡跨境支付約2000個站點，柯任內花大錢跑到琉球大張旗鼓宣傳，目前成效如何？

悠遊卡公司總經理李志仁回覆，悠遊卡公司實際查看發現，設置站點僅4成台灣觀光客會到達，剩餘6成則設置在沖繩至日本本島出入境的地點，因此台灣觀光客較不會用到。悠遊卡公司副總經理林季良則說，跨境支付必須要記名，且牽涉到外匯申報，使用量確實不高，11月7日啟用至1月6日，交易金額約20幾萬、30萬。

秦慧珠批評，2個月交易金額才20幾萬、30萬，不是和開玩笑胡鬧一樣，恐怕還比柯文哲考察費用還少，悠遊卡跨境支付不能變成笑話，必須要認真對待。

林季良會後受訪解釋，悠遊卡剛跨境，知曉度需要打開，且悠遊卡的消費習慣為小額，多用在吃喝方面，因此跨境支付只是替代低單價找零的行為，禮品店等大金額就不太會使用悠遊卡。

林季良指出，目前站點設置在單家店家而非連鎖店家，又加上沖繩大眾運輸較不方便，未來希望配合的琉球銀行，針對台灣觀光客會旅遊的地方優先設置，並聚焦在常去旅遊的區域如國際通的吃喝店家，與店家溝通並調整站點。林志盈補充，不同於悠遊卡多用在小額消費，悠遊付則是大額消費，也會朝悠遊付的方向檢討。