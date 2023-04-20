高雄1名32歲的林姓男子身揹2條通緝，但他不想入監服刑，日前員警巡邏時，瞄一眼就認出他，立刻來個大迴轉追了上去，但他一看到員警追上來，第一個動作就是下跪求情，希望警方能給他一點時間，但員警只能依規定，將他逮捕移送歸案。

小港分局桂陽所員警12日執行巡邏勤務，行經小港區勝安街與復華路巷口時，發現一名32歲的林姓男子從住家走出準備外出，但一與他對眼，卻是立刻心虛拔腿跑回屋內，記性極好員警，馬上認出林男是因詐欺及廢棄物清理法遭高雄及台南地檢署所發布的通緝犯，立刻來個大轉彎，上前追緝。

警方追上並高喊：「過來！」，林男看到員警追上前則立刻下跪，不斷求情，表示他會自行到案，請再給他一點時間，但警方只能勸說：「遇到了不用緊張」，其他人也在旁安撫。

據了解，林男深知自己有多項通緝在身，害怕遭警查獲，才會步行出門見警心虛逃跑，但仍遭機警的員警查獲，法網恢恢，警方將他逮捕移送歸案。