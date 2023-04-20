前台中市議員楊正中在議會旁聽席舉白布條，一度被以為是來鬧場。(林欣儀攝)

台中市議會20日進行垃圾處理費隨袋徵收專案報告，市議員楊大鋐指出，水湳市場攤商每月要繳交100元清潔管理費，還有非法團體賣垃圾袋給攤商，價格更比環保局規定的15元多出5元，質疑垃圾費隨袋徵收合理性。而在楊大鋐質詢時，他的父親楊正中與大福里長高信增在旁聽席高喊「欺上瞞下」，一度被以為是有人鬧場。

市長盧秀燕表示，垃圾費隨袋徵收對於減少垃圾量、降低民眾清潔費負擔有幫助，但中間的溝通很重要，水湳市場屬於自行試辦垃圾費隨袋徵收，環保局未參與收取費用，環保局將會協助了解。

高舉寫著「非法團體借環保局賺很大」的白布條，楊正中與高信增在旁聽席高喊「欺上瞞下」口號，表達不滿水湳市場自辦垃圾費隨袋徵收的辦理情況。

楊大鋐表示，水湳市場清潔管理委員會不是正式的組織團體，且攤商們每月必須繳交100元清潔費，若以250攤計算，該管委會每月收取75萬元，卻還以垃圾費隨袋徵收的名義，販售垃圾袋給攤商，且垃圾袋售價20元，還比環保局在專案報告中指稱的15元貴了5元，根本不合理。

楊大鋐痛批，若依市場垃圾清運費每公斤4.2元計算，水湳市場每月清運90公噸垃圾，攤商繳交的清潔費就已足夠支付，卻還得重複繳交垃圾袋費用，一頭牛被剝兩層皮，呼籲政風室介入調查，並要求市府推廣垃圾費隨袋徵收應從合法的市場開始推行。

環保局長陳宏益表示，目前除水湳市場，逢甲商圈也是民間試辦隨袋徵收政策，溝通與宣傳相當重要，雙北有些里以回收物換點數、可兌換垃圾袋的方式，民眾不必再花錢買垃圾袋，不但節省荷包，還能達到循環經濟目的。

陳宏益強調，垃圾費隨袋徵收的推行是比較便宜的收費制度，也可有效達到垃圾減量，現在需要讓民眾多了解，以石岡區的試辦情況來看，每位民眾產生的垃圾量較台中市整體平均減少3成。