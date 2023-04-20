2023台積心築藝術季以「詠嘆青春」為主題，邀請「不然，B計畫」劇團推出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場，於5月20、21日將在新竹市北大公園、府後街網球場、護城河道兩側及親水公園舞台盛大登場。

今開幕記者會上，「不然，B計畫」劇團演出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場精彩片段。（王惠慧攝）

台積電文教基金會自2003年起舉辦「台積心築藝術季」，每年於大新竹地區規劃舉辦傳統戲曲、古典音樂、現代文史、兒童戲劇等系列展演，台積電文教基金會定期邀請國際級演奏家參與盛會，也提供國內優質團隊舞台，為國內藝文環境挹注活水。

市府指出，市府與台積電文教基金會合作，邀請在地青少年劇團為大新竹量身訂做《青春絮語2023風城版》戶外舞蹈劇場，劇本以青春為題詮釋「戀愛」滋味，為此特別選在代表戀愛密碼的520日子演出，邀請市民朋友共襄盛舉，一同見證大新竹學子的戲劇才華，未來市府也會持續為青少年表演藝術挹注能量。

文化局指出，2023台積心築藝術季規劃一系列表演活動，除了青少年舞蹈劇場，柏林愛樂與小提琴名家曾宇謙也將在新竹市演藝廳合作演出，票券開賣不到1小時即全數售罄，市民朋友都相當期待，另外還包括劇場表演工作坊、主題打卡牆、青春市集等，讓5月的新竹市充滿濃厚的青春氣息。

文化局說明，台積心築藝術季《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場將於5月20、21日登場，演出地點包括新竹市北大公園、府後街網球場、護城河道兩側及親水公園舞台，活動期間北大公園周邊也將舉辦「青春市集」，觀眾可隨著青少年演員的步伐，在情節轉換中感受戀愛的酸甜苦辣，感受滿滿新竹青春氣息。